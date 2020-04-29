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Жилой комплекс начали возводить на продлении набережной в Ростове

29 апреля 2020, 13:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону на отведенном под продление набережной участке начали возводить высотку, сообщили местные жители.

Как пишет РБК, активное строительство жилого комплекса ведется на Береговой, 73, при этом на заборе вокруг стройки нет информации о застройщике и самом объекте.

Разрешение на строительство компания получила в апреле 2018 года, сейчас рабочие забивают сваи под будущий жилой комплекс на 1,3 тысячи квартир. «Жилые дома будут расположены именно там, где планируется соединить новую набережную вдоль реки Дон и прогулочную зону, которая будет идти по Театральному спуску», — пишет издание.

При этом в январе 2020 года губернатор области Василий Голубев запретил строительство на Береговой, кроме того, о продлении набережной именно на этом участке заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

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