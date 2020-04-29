Жилой комплекс начали возводить на продлении набережной в Ростове

Как пишет РБК, активное строительство жилого комплекса ведется на Береговой, 73, при этом на заборе вокруг стройки нет информации о застройщике и самом объекте.
Разрешение на строительство компания получила в апреле 2018 года, сейчас рабочие забивают сваи под будущий жилой комплекс на 1,3 тысячи квартир. «Жилые дома будут расположены именно там, где планируется соединить новую набережную вдоль реки Дон и прогулочную зону, которая будет идти по Театральному спуску», — пишет издание.
При этом в январе 2020 года губернатор области Василий Голубев запретил строительство на Береговой, кроме того, о продлении набережной именно на этом участке заявил глава администрации Алексей Логвиненко.