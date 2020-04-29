Жилой комплекс начали возводить на продлении набережной в Ростове

Разрешение на строительство компания получила в апреле 2018 года, сейчас рабочие забивают сваи под будущий жилой комплекс на 1,3 тысячи квартир. «Жилые дома будут расположены именно там, где планируется соединить новую набережную вдоль реки Дон и прогулочную зону, которая будет идти по Театральному спуску», — пишет издание.