rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Ростовской области объяснил, почему в регионе не вводится режим ЧС

30 апреля 2020, 13:18
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил в ходе пресс-конференции, при каких условиях будет принято решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.

По словам губернатора, режим ЧС может быть введен при резком ухудшении ситуации с распространением коронавируса, если число инфицированных начнет расти лавинообразно. «Тогда режим ЧС будет введен дополнительно к тем ограничительным мерам, что уже есть», — сообщил Голубев.

Как экономить во время коронавируса и экономического кризиса
Узнать подробнее

Он пояснил, что в этом случае будут остановлены предприятия, которые сейчас еще работают, перестанет ходить общественный транспорт, а людям запретят под любым предлогом выходить из дома.

При этом глава региона уточнил, что от кредитно-финансовых организаций при введении режима ЧС граждане не освобождаются, возможна только отсрочка, но кредиты никто не отменит. По мнению Василия Голубева, введение режима ЧС является нежелательной мерой.

Напомним, что с 30 марта в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. С 23 апреля в Ростове-на-Дону начали действовать новые разрешения на передвижение по городу в рамках требования постановления регионального правительства. Ранее глава региона приостановил действие части пропусков на время майских праздников.

Общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая. Болезнь унесла жизни шестерых человек.

Материалы по теме
За сутки от коронавируса в Ростовской области вылечили 22 человекаВласти обнародовали информацию о трех жертвах коронавируса в Волгодонске и Шахтах
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00