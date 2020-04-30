Глава Ростовской области объяснил, почему в регионе не вводится режим ЧС

По словам губернатора, режим ЧС может быть введен при резком ухудшении ситуации с распространением коронавируса, если число инфицированных начнет расти лавинообразно. «Тогда режим ЧС будет введен дополнительно к тем ограничительным мерам, что уже есть», — сообщил Голубев.