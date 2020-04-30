Глава Ростовской области объяснил, почему в регионе не вводится режим ЧС

По словам губернатора, режим ЧС может быть введен при резком ухудшении ситуации с распространением коронавируса, если число инфицированных начнет расти лавинообразно. «Тогда режим ЧС будет введен дополнительно к тем ограничительным мерам, что уже есть», — сообщил Голубев.
Он пояснил, что в этом случае будут остановлены предприятия, которые сейчас еще работают, перестанет ходить общественный транспорт, а людям запретят под любым предлогом выходить из дома.
При этом глава региона уточнил, что от кредитно-финансовых организаций при введении режима ЧС граждане не освобождаются, возможна только отсрочка, но кредиты никто не отменит. По мнению Василия Голубева, введение режима ЧС является нежелательной мерой.
Напомним, что с 30 марта в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. С 23 апреля в Ростове-на-Дону начали действовать новые разрешения на передвижение по городу в рамках требования постановления регионального правительства. Ранее глава региона приостановил действие части пропусков на время майских праздников.
Общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая. Болезнь унесла жизни шестерых человек.