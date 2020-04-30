Качество воды проверили в районе Ростова после жалоб горожан

Posted 30 апреля 2020, 07:49
Published 30 апреля 2020, 07:49
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
«Сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города совместно со специалистами Ростовводоканала, Центра гигиены и эпидемиологии провели выездное мероприятие по внеплановому исследованию холодной воды», — сказано в сообщении.
Жители Западного жилого массива жаловались на зуд и высыпания на коже после водных процедур, о такой же реакции на воду сообщили и жители центральной части города. Представители комиссии взяли пробы воды по нескольким адресам жилых квартир и на трех водопроводных станциях.
Анализ на остаточное содержание хлора сделали на месте, результат показал, что вода безопасна по бактериологическим показателям. Результат по другим показателям будет готов через несколько дней.