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Posted 30 апреля 2020, 07:49

Published 30 апреля 2020, 07:49

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Качество воды проверили в районе Ростова после жалоб горожан

30 апреля 2020, 07:49
Внеплановое исследование холодной воды провели в Советском районе Ростова-на-Дону после жалоб местных жителей, сообщили в городской администрации.

«Сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города совместно со специалистами Ростовводоканала, Центра гигиены и эпидемиологии провели выездное мероприятие по внеплановому исследованию холодной воды», — сказано в сообщении.

Жители Западного жилого массива жаловались на зуд и высыпания на коже после водных процедур, о такой же реакции на воду сообщили и жители центральной части города. Представители комиссии взяли пробы воды по нескольким адресам жилых квартир и на трех водопроводных станциях.

Анализ на остаточное содержание хлора сделали на месте, результат показал, что вода безопасна по бактериологическим показателям. Результат по другим показателям будет готов через несколько дней.

Кроме того, в Ростове усилили контроль за качеством питьевой воды.

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