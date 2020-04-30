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Клиенты фонда «САФМАР» теперь могут зайти в личный кабинет под паролем от Госуслуг

30 апреля 2020, 16:19
Фото: pexels.com
НПФ «Сафмар» предоставил клиентам возможность авторизации в личном кабинете с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Теперь можно воспользоваться услугами фонда, используя лишь пароль и логин от аккаунта портала Госуслуг.

Сервис ЕСИА обеспечивает сохранность пользовательских данных и за десять лет существования доказал свою надежность. Системой пользуются уже 35 млн клиентов страховых и брокерских компаний, крупных финансовых организаций, банков и негосударственных пенсионных фондов. В этом году НПФ «Сафмар» тоже подключил к ЕСИА свои клиентские сервисы.

Как отметил операционный директор фонда Денис Рудоманенко, задача состояла в том, чтобы упростить взаимодействие фонда с клиентами через приложение или сайт, но не в ущерб безопасности данных пользователей. И возможность войти в личный кабинет «Сафмар» под аккаунтом от Госуслуг это обеспечивает. Весной ей смогут воспользоваться все клиенты НПФ «Сафмар», в том числе новые, хотя для последних эта функция будет реализована немного позже.

Отмечается, что вход через ЕСИА доступен только тем пользователям, кто предоставил актуальные персональные данные (ФИО и номер паспорта). В случае их изменений, клиенту будет необходимо подождать обновления в системе фонда для упрощенной авторизации.

Напомним, в личном кабинете НПФ «Сафмар» можно проверить свои пенсионные счета, удаленно оформить договор негосударственного пенсионного обеспечения, внести средства на счет и настроить его автоматическое пополнение.

#Новости#Экономика
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