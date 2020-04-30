Клиенты фонда «САФМАР» теперь могут зайти в личный кабинет под паролем от Госуслуг

Как отметил операционный директор фонда Денис Рудоманенко, задача состояла в том, чтобы упростить взаимодействие фонда с клиентами через приложение или сайт, но не в ущерб безопасности данных пользователей. И возможность войти в личный кабинет «Сафмар» под аккаунтом от Госуслуг это обеспечивает. Весной ей смогут воспользоваться все клиенты НПФ «Сафмар», в том числе новые, хотя для последних эта функция будет реализована немного позже.