На коронавирус в Ростовской области проверили почти 30 тыс человек

Он отметил, что обязательное тестирование на COVID-19 проходят медицинские работники, которые работают с инфицированными пациентами, а также лица, контактировавшие с больным, туристы, вернувшиеся из-за рубежа, пациенты, поступающие в медучреждения в внебольничной пневмонией, граждане старшего возраста с признаками респираторных заболеваний. Анализы проводят бесплатно по полису ОМС.