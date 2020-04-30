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На коронавирус в Ростовской области проверили почти 30 тыс человек

30 апреля 2020, 19:30
Фото: pixabay.com
В Ростовской области с начала пандемии на коронавирус проверили 29794 человека, сообщил в ходе пресс-конференции замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

Он отметил, что обязательное тестирование на COVID-19 проходят медицинские работники, которые работают с инфицированными пациентами, а также лица, контактировавшие с больным, туристы, вернувшиеся из-за рубежа, пациенты, поступающие в медучреждения в внебольничной пневмонией, граждане старшего возраста с признаками респираторных заболеваний. Анализы проводят бесплатно по полису ОМС.

По словам Сергея Бондарева, анализы на коронавирус проводят на территории региона семь лабораторий, одна из которых частная, что позволяет делать в день до 2 тысяч тестов.

Также несколько коммерческих лабораторий проводят платные тесты на COVID-19.

Ранее сообщалось, что стоимость платного анализа на коронавирус составляет 1,6 тысячи рублей. Еще 600 рублей необходимо будет заплатить за забор биоматериала.

Напомним, что на 30 апреля общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая. Болезнь унесла жизни шестерых человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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