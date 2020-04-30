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Подвал дома затопило канализационными водами со всего района в Ростове

30 апреля 2020, 10:24
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону подвал многоэтажного дома на улице Володарского 2-я затопило канализационными водами, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы дома пожаловались на неприятный запах, который распространился по территории возле дома. На первом этаже люди не могут из-за этого открыть окна.

Автор публикации разместила видео, показав на нем подвал и сам дом. Она рассказала обо всей ситуации.

«Управляющая компания говорит, что забился магистральный коллектор и все фекалии стекаются в наш подвал. Нам советуют обращаться в Водоканал. Последний говорит, что никакой заявки от УК не получал. Запах доходит даже до 6 этажа», — рассказала ростовчанка.

Пользователи в комментариях написали, что сейчас есть серьезнее проблемы, связанные с коронавирусом.

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