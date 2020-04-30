Подвал дома затопило канализационными водами со всего района в Ростове

Жильцы дома пожаловались на неприятный запах, который распространился по территории возле дома. На первом этаже люди не могут из-за этого открыть окна.
Автор публикации разместила видео, показав на нем подвал и сам дом. Она рассказала обо всей ситуации.
«Управляющая компания говорит, что забился магистральный коллектор и все фекалии стекаются в наш подвал. Нам советуют обращаться в Водоканал. Последний говорит, что никакой заявки от УК не получал. Запах доходит даже до 6 этажа», — рассказала ростовчанка.
Пользователи в комментариях написали, что сейчас есть серьезнее проблемы, связанные с коронавирусом.