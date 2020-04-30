Ростовская область не вышла на плато по коронавирусу

Ковалев пояснил, что при достижении плато заболеваемость может оставаться на максимально высоком уровне, когда достигается пик пандемии. При снижении пандемии также может быть минимальное плато. Ростовская область достигает плато за три-четыре дня, а потом происходит резкий скачок заболевших или, наоборот, количество заражений падает.