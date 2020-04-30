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Ростовская область не вышла на плато по коронавирусу

30 апреля 2020, 14:07
Фото: RostovGazeta
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил в ходе пресс-конференции, что регион еще не вышел на плато по распространению коронавируса.

Ковалев пояснил, что при достижении плато заболеваемость может оставаться на максимально высоком уровне, когда достигается пик пандемии. При снижении пандемии также может быть минимальное плато. Ростовская область достигает плато за три-четыре дня, а потом происходит резкий скачок заболевших или, наоборот, количество заражений падает.

И эти колебания не дают властям региона ослабить режим обязательной самоизоляции.

Кроме того, главный санитарный врач Ростовской области не связывает активный рост числа заболевших с Пасхой, поскольку все богослужения в храмах прошли без прихожан. При этом регистрируются случаи заражения среди священнослужителей.

Напомним, что с 30 марта в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. Общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая. Болезнь унесла жизни шестерых человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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