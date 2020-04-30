С 1 мая жителям Ростовской области запретят ходить без масок

По словам главы региона, он подписал документ в соответствии с которым в области вводится обязательный «масочный режим». Мера принята по рекомендации главного санитарного врача региона.
Василий Голубев уточнил, что все граждане в обязательном порядке должны носить лицевые маски или респираторы при посещении общественных мест: магазинов, аптек, медицинских учреждений, государственных организаций, рынков.
Также находиться без масок запрещено в общественном транспорте и такси, на вокзалах и станциях. Следить за исполнением новых требований будут также руководители организаций.
На 30 апреля общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая. Болезнь унесла жизни шестерых человек.