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С 1 мая жителям Ростовской области запретят ходить без масок

30 апреля 2020, 14:53
Фото: RostovGazeta
С 1 мая жителям Ростовской области запретили выходить на улицу без маски, сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, он подписал документ в соответствии с которым в области вводится обязательный «масочный режим». Мера принята по рекомендации главного санитарного врача региона.

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Василий Голубев уточнил, что все граждане в обязательном порядке должны носить лицевые маски или респираторы при посещении общественных мест: магазинов, аптек, медицинских учреждений, государственных организаций, рынков.

Также находиться без масок запрещено в общественном транспорте и такси, на вокзалах и станциях. Следить за исполнением новых требований будут также руководители организаций.

Напомним, что ранее губернатор отменил действие выданных ранее пропусков.

На 30 апреля общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая. Болезнь унесла жизни шестерых человек.

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