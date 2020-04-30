В Ростове осужден бизнесмен за обман на 3 млн руб департамента инвестиций

Фигурант должен был организовать для департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области выезды бизнесменов за границу для участия в ярмарках. За это в 2015 году он получил 1,05 миллиона рублей, в 2016 году — почти 1,9 миллиона.
«Оперативники ФСБ установили, что за рубеж никто не выезжал, отчеты о проделанной работы были фиктивными. В результате был обманут единый региональный центр инновационного развития региона, выступавший в роли распорядителя субсидии», — сказано в сообщении.
После этого по факту мошенничества завели уголовное дело. Кировский районный суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения условно.
В апелляции приговор остался без изменения.