Власти Ростовской области заявили о нехватке анестезиологов и реаниматологов

Эта информация прозвучала на пресс-конференции. По словам Бондарева, госпитали обеспечены реаниматологами и анестезиологами только на 80%. Он добавил, что других медицинских специалистов сейчас хватает. Для работы в таких госпиталях привлекают врачей, которые сами соглашаются на это.