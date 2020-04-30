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Власти Ростовской области заявили о нехватке анестезиологов и реаниматологов

30 апреля 2020, 14:50
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области не полностью укомплектованы медицинскими специалистами госпитали, предназначенные для лечения заболевших коронавирусом, заявил замглавы региона Сергей Бондарев.

Эта информация прозвучала на пресс-конференции. По словам Бондарева, госпитали обеспечены реаниматологами и анестезиологами только на 80%. Он добавил, что других медицинских специалистов сейчас хватает. Для работы в таких госпиталях привлекают врачей, которые сами соглашаются на это.

«К работе могут быть привлечены ординаторы, которые находятся на обучении. Для врачей других специальностей предусмотрены специальные курсы», — заявил Бондарев.

Ранее появилась информация, что больницам Ростовской области не хватает 360 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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