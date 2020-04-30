Запрет на посещение кладбищ продлили в Ростовской области

Это стало известно на проходящей в четверг пресс-конференции. Губернатор рассказал, что кладбища нельзя посещать до 11 мая. На мероприятии прозвучало, что теперь ношение лицевых масок является обязательным. Эти меры начнут действовать с пятницы.
Также стало известно, на период майских праздников выданные ранее пропуска, разрешающие передвижение по Ростову-на-Дону, будут недействительными
Добавим, что в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. Врачам не удалось спасти шестерых пациентов.