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Запрет на посещение кладбищ продлили в Ростовской области

30 апреля 2020, 14:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом был продлен запрет на посещение кладбищ, заявил глава региона Василий Голубев.

Это стало известно на проходящей в четверг пресс-конференции. Губернатор рассказал, что кладбища нельзя посещать до 11 мая. На мероприятии прозвучало, что теперь ношение лицевых масок является обязательным. Эти меры начнут действовать с пятницы.

Также стало известно, на период майских праздников выданные ранее пропуска, разрешающие передвижение по Ростову-на-Дону, будут недействительными

Добавим, что в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. Врачам не удалось спасти шестерых пациентов.

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