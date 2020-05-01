Анализы на коронавирус студентов новочеркасского политеха оказались отрицательными

Posted 1 мая 2020, 20:25
Published 1 мая 2020, 20:25
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Напомним, что 26 апреля стало известно об одном заболевшем коронавирусом среди студентов учебного заведения. Сообщалось, что у молодого человека болезнь протекает в легкой форме. Он был доставлен в ЦРБ Ростова. Результаты повторного теста студента будут известны 5 мая.
При этом в общежитии университета ввели карантинные меры, студентов изолировали в общежитии и организовали для них доставку горячего питания. При благоприятном развитии событий карантин продлится до 10 мая.
В течение следующего дня все находившиеся в общежитии студенты и сотрудники сдали анализ на коронавирус. Все 58 тестов оказались отрицательными. Повторное тестирование запланировано на 6 мая.
Кроме того, в общежитии провели полную дезинфекцию. Обслуживающий персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. В помещениях проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих и моющих средств.
В общей сложности в восьми общежитиях студенческого городка находятся порядка 600 студентов. Во всех помещениях этих корпусов трижды в день проводится уборка дезинфицирующими средствами, дверные ручки, поручни, подоконники и все места массового скопления людей регулярно обрабатывают обеззараживающими составами. Антисептики находятся в общем доступе в достаточном количестве.
За сутки в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9.