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Posted 1 мая 2020, 20:25

Published 1 мая 2020, 20:25

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Анализы на коронавирус студентов новочеркасского политеха оказались отрицательными

1 мая 2020, 20:25
Сюжет
Коронавирус
Студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова в Новочерскасске проверили на коронавирус, говорится в сообщении вуза в социальных сетях.

Напомним, что 26 апреля стало известно об одном заболевшем коронавирусом среди студентов учебного заведения. Сообщалось, что у молодого человека болезнь протекает в легкой форме. Он был доставлен в ЦРБ Ростова. Результаты повторного теста студента будут известны 5 мая.

При этом в общежитии университета ввели карантинные меры, студентов изолировали в общежитии и организовали для них доставку горячего питания. При благоприятном развитии событий карантин продлится до 10 мая.

В течение следующего дня все находившиеся в общежитии студенты и сотрудники сдали анализ на коронавирус. Все 58 тестов оказались отрицательными. Повторное тестирование запланировано на 6 мая.

Кроме того, в общежитии провели полную дезинфекцию. Обслуживающий персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. В помещениях проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих и моющих средств.

В общей сложности в восьми общежитиях студенческого городка находятся порядка 600 студентов. Во всех помещениях этих корпусов трижды в день проводится уборка дезинфицирующими средствами, дверные ручки, поручни, подоконники и все места массового скопления людей регулярно обрабатывают обеззараживающими составами. Антисептики находятся в общем доступе в достаточном количестве.

За сутки в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9.

#Общество#Коронавирус#Новости
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