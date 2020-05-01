Анализы на коронавирус студентов новочеркасского политеха оказались отрицательными

В общей сложности в восьми общежитиях студенческого городка находятся порядка 600 студентов. Во всех помещениях этих корпусов трижды в день проводится уборка дезинфицирующими средствами, дверные ручки, поручни, подоконники и все места массового скопления людей регулярно обрабатывают обеззараживающими составами. Антисептики находятся в общем доступе в достаточном количестве.