Что произойдет с ценами на бензин в Ростовской области после подорожания нефти

Нефть vs бензин
В начале 2020 года, 3 января, нефть стоила значительно выше сегодняшних показателей: 63,43 доллара за баррель (WTI) и 68,64 доллара (Brent) (российская нефть Urals торгуется относительно сырья марки Brent).
Весной из-за сниженного спроса и заполненных хранилищ цена на нефть побила исторические минимумы: 9 апреля стоимость майского фьючерса (договора на будущую сделку) WTI опускалась до отрицательных значений — минус 40 долларов за баррель. То есть покупателю, который купит нефть в мае, были готовы доплатить. По итогу 9 апреля цена на покупку составила 22,6 долларов за баррель (WTI). Стоимость единицы сырья Brent опустилась в этот день до 32,26 долларов, рухнув более чем на 27%.
Спустя практически месяц после обвала, 30 апреля, за баррель нефти от WTI придется заплатить 16,14 долларов, от Brent — 26,44. То есть по сравнению с началом года сырье подешевело в 2,5 — 4 раза.
Что касается цен на бензин, то средняя стоимость топлива в Ростовской области не сильно изменилась. Согласно данным мониторинга benzin-price, в период с 1 по 7 января за АИ-95 автомобилисты региона платили 47.39 рублей за литр, за АИ-92 — 43.44 рублей, за дизель — 47.28.
В тяжелую для нефти неделю, с 8 по 14 апреля, АИ-95 стоил 47.31 рублей за литр (подешевел на восемь копеек), АИ-92 — 43.59 рублей (меньше на 15 копеек), дизель — 46.35 (упал почти на рубль). И по последним данным, с 22 по 28 апреля, цена на 95 бензин упала на 20 копеек, на 92 — на 40 копеек, стоимость дизеля осталась прежней.
Почему бензин не подешевел
«Если нефть дешевеет, то во всем мире бензин дешевеет. У нас такого не бывает. Нам нужно содержать скважины: они разработаны, открыты, поэтому мы должны выкачивать нефть, хранить, в какой-то степени перерабатывать», — сообщил заведующий кафедрой «Финансы и кредит» в Южном Федеральном университете, доктор экономических наук Олег Свиридов. По словам эксперта, в России цены могут не только не падать, но и немножко прирастать из-за этих расходов.
«Если цены на нефть вырастут, то ее будут стараться сбыть за рубеж. При этом в России стоимость бензина не изменится: у нас цены не падали, значит и повышаться им некуда», — заключил специалист.
По словам старшего аналитика центра «Альпари Анны Бодровой, специфика российского топливного рынка такова, что тут нет прямой связи между понижением глобальных цен на нефть на мировых рынках и сокращением ценника на АЗС.
«В Ростовской области, как и в целом по России, отдельные автозаправочные комплексы были вынуждены снизить отпускные цены на топливо из-за заметного снижения объема спроса. Люди сидят по домам и мало пользуются личным и общественным транспортом, потребности заправлять авто стало меньше, значит, доходности автозаправочных станций тоже падают», — отметила специалист.
Анна Бодрова добавила, что очень дешевым бензин у нас не станет хотя бы потому, что 2/3 цены за литр бензина в РФ в целом — это акцизы, пошлины, сборы и весь заработок участников производственно-поставочный цепочки. «Собственная цена нефти тут незначительна. Никто не захочет поступиться своим заработком ради того, чтобы приблизить розничную цену литра бензина к более-менее приемлемым уровням», — заключила она.
Что будет с ценами дальше
По оценке Анны Бодровой, в течение ближайшего месяца мировые цены на нефть Brent могут закрепиться в пределах 20-25 долларов. «Баррель российского сырья Urals может стоить $15-20. Это мало, но сейчас основной позитив в том, чтобы не обновлялись минимумы. Если в нефти начнется стабилизация, экономику перестанет так сильно раскачивать из стороны в сторону, как сейчас. Это хорошо и для центра, и для регионов», — считает Бодрова.
Аналитик полагает, что скорее всего цены на бензин в Ростовской области будут расти ровно так же, как и в среднем по стране. «По итогам года мы вполне можем увидеть увеличение стоимости литра Аи-95 на 5-7% по меньшей мере», — заключила эксперт.
Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» в Южном Федеральном университете, доктор экономических наук Олег Свиридов предположил, что цена топлива не упадет сильно. «С учетом инфляции она будет колебаться примерно на том же уровне, резких скачков не будет», — сообщил экономист.
Он отметил, что государство вмешивается в установку цен на бензин в России. «Это достаточно монопольная отрасль. Поэтому, естественно, если цены на бензин начнут сильно расти, то поступит руководящий окрик от нашего государства, чтобы сильно не хамили», — добавил эксперт.
Олег Свиридов отметил, что на повышение цены может повлиять возросший спрос. «Сейчас мы выйдем с самоизоляции, начнем больше перемещаться, спрос увеличится. Где-то не успеют поставить бензин — будут регулировать ценой. К сожалению, стоимость может подскочить из-за огрехов в логистике: вовремя не привезли бензин на заправки Ростовской области — цена подскочила. И неважно, что завтра этот бензин привезут, сегодня-то его нет», — рассказал экономист. Он полагает, что при этом базовые составляющие стоимости топлива останутся прежними.