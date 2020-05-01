Что произойдет с ценами на бензин в Ростовской области после подорожания нефти

По оценке Анны Бодровой, в течение ближайшего месяца мировые цены на нефть Brent могут закрепиться в пределах 20-25 долларов. «Баррель российского сырья Urals может стоить $15-20. Это мало, но сейчас основной позитив в том, чтобы не обновлялись минимумы. Если в нефти начнется стабилизация, экономику перестанет так сильно раскачивать из стороны в сторону, как сейчас. Это хорошо и для центра, и для регионов», — считает Бодрова.