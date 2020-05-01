Коммунисты в Ростове нарушили самоизоляцию и вышли на первомайский митинг

Праздничный митинг, который не был разрешен из-за введенного в регионе режима обязательной самоизоляции, должен был состояться на улице Большая Садовая возле парка имени Максима Горького.
Полицейские заблокировали движение группы из 40 человек на 15 автомобилях с символикой КПРФ и красными флагами. При этом представители партии КПРФ вступили в прения с полицейскими. И, несмотря на введенный с 1 мая масочный режим, коммунисты не использовали средства индивидуальной защиты.
Полицейские составили протоколы об административном правонарушении.
Напомним, что с 1 мая на территории Ростовской области по решению губернатора был введен обязательный масочный режим.
За сутки в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9.