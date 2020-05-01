Коммунисты в Ростове нарушили самоизоляцию и вышли на первомайский митинг

Полицейские заблокировали движение группы из 40 человек на 15 автомобилях с символикой КПРФ и красными флагами. При этом представители партии КПРФ вступили в прения с полицейскими. И, несмотря на введенный с 1 мая масочный режим, коммунисты не использовали средства индивидуальной защиты.