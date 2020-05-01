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Коммунисты в Ростове нарушили самоизоляцию и вышли на первомайский митинг

1 мая 2020, 13:13
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону пресекли несанкционированный митинг и автопробег, посвященные 1 Мая, которые организовали представители партии КПРФ, говорится в сообщении регионального правительства.

Праздничный митинг, который не был разрешен из-за введенного в регионе режима обязательной самоизоляции, должен был состояться на улице Большая Садовая возле парка имени Максима Горького.

Полицейские заблокировали движение группы из 40 человек на 15 автомобилях с символикой КПРФ и красными флагами. При этом представители партии КПРФ вступили в прения с полицейскими. И, несмотря на введенный с 1 мая масочный режим, коммунисты не использовали средства индивидуальной защиты.

Полицейские составили протоколы об административном правонарушении.

Напомним, что с 1 мая на территории Ростовской области по решению губернатора был введен обязательный масочный режим.

За сутки в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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