Названы подробности об умерших от коронавируса в Ростовской области

Всего в регионе скончались девять пациентов с подтвержденным диагнозом. За все время зарегистрировали более тысячи случаев заболевания.
Согласно статистике, большинство умерших — это мужчины старше 50 лет. У них были сопутствующие заболевания, некоторые поздно обращались к врачам.
Первым погибшим оказался 34-летний врач из Китая. Всем остальным погибшим было более 50 лет.
Так, скончались люди в возрасте 56, 59, 91, 90 лет. Кроме того, умерли две женщины в возрасте 70 и 81 год.
Отмечается, что у всех пациентов присутствовали сопутствующие заболевания, либо они поздно обратились к медикам.