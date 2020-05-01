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Названы подробности об умерших от коронавируса в Ростовской области

1 мая 2020, 16:21
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области озвучили подробности об умерших пациентах с коронавирусной инфекцией, заявили в пресс-службе облправительства.

Всего в регионе скончались девять пациентов с подтвержденным диагнозом. За все время зарегистрировали более тысячи случаев заболевания.

Согласно статистике, большинство умерших — это мужчины старше 50 лет. У них были сопутствующие заболевания, некоторые поздно обращались к врачам.

Первым погибшим оказался 34-летний врач из Китая. Всем остальным погибшим было более 50 лет.

Так, скончались люди в возрасте 56, 59, 91, 90 лет. Кроме того, умерли две женщины в возрасте 70 и 81 год.

Отмечается, что у всех пациентов присутствовали сопутствующие заболевания, либо они поздно обратились к медикам.

В данный момент в регионе зарегистрировано 1026 случаев заражения.

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