Неделя Ростова: девять жертв коронавируса, инфаркт главы Минздрава и «масочный режим»

По данным на 1 мая, в Ростовской области было зарегистрировано 1026 случаев заражения коронавирусной инфекцией и только за последние сутки положительный анализ на COVID-19 получили 79 человек. За все время от болезни вылечились 98 пациентов. Около половины новых заразившихся коронавирусом — это молодые люди в возрасте до 45 лет.
Между тем, болезнь продолжает уносить жизни. За неделю от коронавируса скончались восемь человек, а всего жертвами коронавируса стали девять пациентов, проходивших лечение в госпиталях региона. Пять человек, заразившихся коронавирусом, умерли в Ростове, еще двое — в Волгодонске, один пациент — в Шахтах.
Возраст погибших от коронавируса больных составил от 34 до 92 лет.
Больше всего случаев заражения отмечено в Ростове, где заболели 322 человека. На втором месте Донецк с показателем 68 заболевших. Замыкает тройку аутсайдеров Батайск, где коронавирусом заразились 58 жителей. Большое количество заболевших зарегистрировано в Шахтах (48 человек), Звереве (43 человека), в Белокалитвинском (38), Азовском (35), Аксайском (24) районах.
В субботу, 25 апреля, прямо из рабочего кабинета была экстренно госпитализирована глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Глава Минздрава с начала распространения инфекции COVID-19 на территории региона постоянно присутствовала на работе, проводила совещания, посещала лечебные учреждения, участвовала в брифингах. После заседания оперштаба по противодействию коронавирусу в правительстве Ростовской области Быковская почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую. В Ростовскую областную клиническую больницу чиновницу привезли с сердечным приступом и ярко выраженной стенокардией.
Врачи оперативно провели необходимые обследования о определили главу Минздрава в реанимацию. На протяжении недели о ее текущем состоянии ни разу не сообщалось.
Исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области был назначен Александр Крат, занимающий должность замминистра по лечебной работе.
А, а четверг, 30 апреля, глава региона Василий Голубев внес новые изменения в в постановление Правительства Ростовской области № 272, предусматривающее меры по борьбе с коронавирусом. В соответствии с этим документом с 1 по 11 мая в Ростовской области было приостановлено действие большей части выданных ранее пропусков, дающих право на передвижение во время режима самоизоляции.
Исключения предусмотрены только для сотрудников непрерывно действующих организаций — больниц, аптек, продуктовых магазинов, предприятий торговли, реализующих товары первой необходимости, организаций, выполняющие неотложные работы, а также для волонтеров, работников государственных муниципальных учреждений и предприятий. Кроме того, в регионе продлили запрет на посещение кладбищ до 11 мая.
А, начиная с 1 мая, в Ростовской области ввели масочный режим. В обязательном порядке жители региона обязаны носить лицевые маски или респираторы при посещении общественных мест: магазинов, аптек, медицинских учреждений, государственных организаций, рынков. Запрещено находиться без масок в общественном транспорте и такси, на вокзалах и станциях. Следить за исполнением новых требований будут также руководители организаций.
Но, несмотря на все ограничения, представители партии КПРФ устроили первомайский митинг в Ростове-на-Дону. К парку имени Максима Горького 1 мая подъехали около 15 автомобилей с символикой КПРФ и красными флагами. Из машин вышли порядка 40 коммунистов.
Митинг остановили полицейские. Они составили протоколы об административном правонарушении на всех участников несанкционированного мероприятия.