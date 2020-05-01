Неделя Ростова: девять жертв коронавируса, инфаркт главы Минздрава и «масочный режим»

По данным на 1 мая, в Ростовской области было зарегистрировано 1026 случаев заражения коронавирусной инфекцией и только за последние сутки положительный анализ на COVID-19 получили 79 человек. За все время от болезни вылечились 98 пациентов. Около половины новых заразившихся коронавирусом — это молодые люди в возрасте до 45 лет.