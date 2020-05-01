Почти половина зпразившихся COVID-19 в Ростовской области младше 45 лет

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Среди новых заболевших COVID-19 в Ростовской области 47% приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Еще 41% заболевших — это люди от 46 до 65 лет. На больных от 66 до 79 лет приходится 24% пациентов, и еще 4,8% — заразившиеся старше 80 лет. На детей приходится 4,8% новых случаев заражения. Напомним, что за сутки в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9. С 1 мая на территории Ростовской области по решению губернатора был введен обязательный «масочный режим».