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Posted 1 мая 2020, 12:40

Published 1 мая 2020, 12:40

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Почти половина зпразившихся COVID-19 в Ростовской области младше 45 лет

1 мая 2020, 12:40
Сюжет
Коронавирус
Среди новых заболевших COVID-19 в Ростовской области 47% приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Еще 41% заболевших — это люди от 46 до 65 лет. На больных от 66 до 79 лет приходится 24% пациентов, и еще 4,8% — заразившиеся старше 80 лет.

На детей приходится 4,8% новых случаев заражения.

Напомним, что за сутки в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9.

С 1 мая на территории Ростовской области по решению губернатора был введен обязательный «масочный режим».

#Общество#Коронавирус#Новости
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