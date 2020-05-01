Почти половина зпразившихся COVID-19 в Ростовской области младше 45 лет

Posted 1 мая 2020, 12:40
Published 1 мая 2020, 12:40
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Еще 41% заболевших — это люди от 46 до 65 лет. На больных от 66 до 79 лет приходится 24% пациентов, и еще 4,8% — заразившиеся старше 80 лет.
На детей приходится 4,8% новых случаев заражения.
Напомним, что за сутки в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9.
С 1 мая на территории Ростовской области по решению губернатора был введен обязательный «масочный режим».