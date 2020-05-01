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Ростовчане заявили о невозможности соблюдать масочный режим

1 мая 2020, 03:10
Фото: pixabay.com
В Ростовской области из-за пандемии коронавируса с 1 мая был введен масочный режим, что вызвало бурное обсуждение среди местных жителей, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Напомним, жителей региона обязали носить лицевые маски в общественном транспорте, аэропортах, магазинах. Также это касается общественных мест и остановок.

Соответствующее постановление уже подписано губернатором Василием Голубевым. Оно дополняет меры борьбы с инфекцией.

В соцсетях пользователи написали об отсутствии масок в продаже. По их словам, их сложно найти, либо стоимость очень высокая.

«А где их купить и за какую цену? В аптеке 1 штука стоит 100 рублей», — прозвучало в комментариях.

«Вы хотя бы нашли такую аптеку, где есть маски. Я же в своем маленьком городке пробегала 6 аптек, ни в одной не было масок», — ответила другая местная жительница.

Некоторые попросили, чтобы маски выдавали бесплатно. Часть горожан поддержала инициативу по поводу обязательного использования масок.

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