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Posted 1 мая 2020, 07:01

Published 1 мая 2020, 07:01

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу преступлений

1 мая 2020, 07:01
Ростовская область попала на пятое место в России по количеству зарегистрированных преступлений, сообщили в Генпрокуратуре.

Первое место заняла Москва с показателем 38,9 тысячи преступлений с начала года. Далее идут Подмосковье, Кубань и Челябинская область с показателями 19,1 тысячи, 18,4 тысячи и 16,1 тысячи преступлений.

На пятом месте расположилась Ростовской область, здесь было совершено 15,3 тысячи противоправных действий. После нее идут Башкирия и Свердловская область.

На последнее место попал Ненецкий Автономный округ, где зарегистрировали 197 преступлений.

Ранее стало известно, что Ростовская область оказалась одним из вымирающих регионов.

#Общество#Новости
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