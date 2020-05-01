Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу преступлений

Posted 1 мая 2020, 07:01
Published 1 мая 2020, 07:01
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Первое место заняла Москва с показателем 38,9 тысячи преступлений с начала года. Далее идут Подмосковье, Кубань и Челябинская область с показателями 19,1 тысячи, 18,4 тысячи и 16,1 тысячи преступлений.
На пятом месте расположилась Ростовской область, здесь было совершено 15,3 тысячи противоправных действий. После нее идут Башкирия и Свердловская область.
На последнее место попал Ненецкий Автономный округ, где зарегистрировали 197 преступлений.
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