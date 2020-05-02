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Более сотни пациентов вылечились от коронавируса в Ростовской области

2 мая 2020, 09:58
Фото: pixabay.com
В Ростовской области от коронавируса вылечился 101 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

Напомним, что на 2 мая было зарегистрировано 80 новых случаев заболевания в регионе в 25 городах и районах. Общее число заболевших составило 1106 человек, вирус унес жизни девятерых человек.

Большая часть новых заболевших приходится на людей от 45 до 65 лет (46,3%). Еще 36,3% - это пациенты от 18 до 45 лет, 3,7% - люди от 66 до 79 лет, 8,7% - старше 80 лет, 5% - дети.

При это 12 пациентов в госпиталях Ростовской области находятся в тяжелом состоянии.

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Напомним, что на территории Ростовской области был введен масочный режим и было временно отменено действие большей части выданных разрешений на передвижение во время самоизоляции.

Под меднаблюдением в регионе находятся 6382 человека, из них 6341 по месту жительства.

#Новости#Коронавирус#Общество
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