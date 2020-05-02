До 400 тыс масок раздадут на улицах Ростовской области за выходные

Акция стартовала 1 мая и продлится все праздничные выходные. Маски раздают людям у аптек, супермаркетов, рынков, на остановках и в общественном транспорте.
Маски, которые получают жители региона изготовлены, в том числе, производителями Ростовской области и были оплачены из внебюджетных источников.
Напомним, что на территории Ростовской области был введен масочный режим и было временно отменено действие большей части выданных разрешений на передвижение во время самоизоляции.
Напомним, что на 2 мая было зарегистрировано 80 новых случаев заболевания в регионе в 25 городах и районах. Общее число заболевших составило 1106 человек, вирус унес жизни девятерых человек.