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«Газпром» ввёл дополнительные меры для обеспечения безопасности работников на Чаянде

1 мая 2020, 22:20
Производственные комплексы ООО «Газпром добыча Ноябрьск», несмотря на майские праздники, продолжат добычу, подготовку и подачу газа в газопровод «Сила Сибири».

На данный момент на главном объекте месторождения — на Установке комплексной подготовки газа № 3 — трудятся 50 человек Чаяндинского нефтегазопромыслового управления (ЧНГПУ).

Рабочий процесс организован в соответствии с необходимыми требованиями санитарной безопасности, сообщает yakutia.info. Все сотрудники снабжены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Данные меры позволяют работникам оставаться в «чистой» зоне и осуществлять все процессы в автономном режиме. Контакты между работниками минимизированы.

Также еще 55 человек работают в приемо-сдаточном пункте, где подготовленная нефть поступает в нефтепровод ВСТО.

Автономные системы позволяют сотрудникам удаленно контролировать работы на Чаяндинском промысле. Сегодня на опорной базе работают дежурные бригады, которые в случае возникновения непредвиденной ситуации могут оперативно устранить неполадки. Аварийная бригада также находится в режиме повышенной готовности.

Все меры, которые приняты на ЧНГПУ, позволяют обеспечить безопасность сотрудников и не допустить распространения коронавируса на территории рабочих объектов.

Кроме того, организована бригада из 28 вахтовиков. Они прошли первичное тестирование на коронавирус и на данный момент находятся в обсервации. При возникновении экстренной ситуации они смогут заменить дежурных сотрудников в ЧНГПУ уже 13 мая.

Также разработан план мероприятий, направленный на профилактику коронавируса. В нем учитываются сотрудники всех рабочих компаний, включая подрядчиков.

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