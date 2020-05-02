Случаи заражения коронавирусом выявлены в 25 городах и районах Ростовской области

Напомним, что на 2 мая в регионе было зафиксировано 80 новых случаев заражения, а общее число заболевших составило 1106 человек. Состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, девять человек умерли. Число излечившихся пациентов достигло 101.
При этом новые случаи заражения были выявлены в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Октябрьском районе, Зверево, Белокалитвинском, Зерноградском, Красносулинском районах, Батайске, Чертковском районе, Волгодонске, Зимовниковском районе, Шахтах, Донецке, Новочеркасске, Аксайском, Тацинском, Кагальницком, Веселовском, Обливском, Заветинском, Каменском, Милютинском, Мясниковском, Семикаракорском и Матвеево-Курганском районах.
Под наблюдением медицинских работников находятся 6382 человека, из которых 6341 человек наблюдаются по месту жительства.