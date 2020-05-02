rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 25 городах и районах Ростовской области

2 мая 2020, 08:58
Фото: pixabay.com
Новые больные коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за последние сутки в 25 городах и районах Ростовской области, следует из сообщения регионального правительства.

Напомним, что на 2 мая в регионе было зафиксировано 80 новых случаев заражения, а общее число заболевших составило 1106 человек. Состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, девять человек умерли. Число излечившихся пациентов достигло 101.

При этом новые случаи заражения были выявлены в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Октябрьском районе, Зверево, Белокалитвинском, Зерноградском, Красносулинском районах, Батайске, Чертковском районе, Волгодонске, Зимовниковском районе, Шахтах, Донецке, Новочеркасске, Аксайском, Тацинском, Кагальницком, Веселовском, Обливском, Заветинском, Каменском, Милютинском, Мясниковском, Семикаракорском и Матвеево-Курганском районах.

Под наблюдением медицинских работников находятся 6382 человека, из которых 6341 человек наблюдаются по месту жительства.

Материалы по теме
Общавшихся с зараженным коронавирусом врачом посадили на самоизоляцию в РостовеЗа сутки в Ростовской области выявили 80 новых больных коронавирусом
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00