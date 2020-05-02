Таксиста не стали наказывать в Аксае за нарушение самоизоляции

Posted 2 мая 2020, 06:48
Published 2 мая 2020, 06:48
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
Водителя задержали 4 апреля на одной из улиц города. Он не смог показать документ, разрешающий ему работать в этот период.
«В отношении мужчины составили административный материал и передали на рассмотрение в суд. Уже на суде водитель смог показать справку, разрешающую ему работать», — сказано в сообщении.
Отмечается, что суд не стал штрафовать таксиста.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области составили 5677 административных материалов за нарушение режима самоизоляции.
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