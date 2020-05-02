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Posted 2 мая 2020, 06:48

Published 2 мая 2020, 06:48

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Таксиста не стали наказывать в Аксае за нарушение самоизоляции

2 мая 2020, 06:48
Сюжет
Коронавирус
В Аксае суд не стал штрафовать таксиста, который незаконно работал во время режима самоизоляции, пишет издание Don24.

Водителя задержали 4 апреля на одной из улиц города. Он не смог показать документ, разрешающий ему работать в этот период.

«В отношении мужчины составили административный материал и передали на рассмотрение в суд. Уже на суде водитель смог показать справку, разрешающую ему работать», — сказано в сообщении.

Отмечается, что суд не стал штрафовать таксиста.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области составили 5677 административных материалов за нарушение режима самоизоляции.

#Общество#Коронавирус#Новости
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