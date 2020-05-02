За нарушение самоизоляции 1 мая в Ростовской области составили 240 протоколов

Posted 2 мая 2020, 15:04
Published 2 мая 2020, 15:04
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Большинство штрафов были выписаны нарушителям на постах.
За все время за нарушение самоизоляции сотрудники полиции составили почти 6 тысяч протоколов. Суды вынесли 763 постановления об административном правонарушении. Из них 504 человека обязали оплатить штраф в размере от 1 до 4 тысяч рублей.
Режим обязательной самоизоляции был введен на территории Ростовской области с 30 марта. Начиная с 1 мая жителям области запретили появляться на улицах без лицевых масок и приостановили действие большей части выданных разрешений на передвижение во время самоизоляции.
Но представители партии КПРФ проигнорировали запрет и устроили несанкционированный праздничный митинг в честь Первомая.
Напомним, что на 2 мая было зарегистрировано 80 новых случаев заболевания в регионе в 25 городах и районах. Общее число заболевших составило 1106 человек, вирус унес жизни девятерых человек.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]