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Запрет на остановки общественного транспорта возле кладбищ продлили в Ростове

2 мая 2020, 07:07
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова-на-Дону продлили запрет на остановки общественного транспорта возле кладбищ до конца майских выходных, говорится в сообщении горадминистрации.

Кроме того, до 11 мая автобусы №77 «Покровский храм – Центральный рынок» будут продолжать двигаться по укороченному маршруту до площади Добровольского. Автобусы №30 «Аквапарк «Осьминожек» – Сельмаш» также продолжат ходить по укороченной схеме и разворачиваться в створе бульвара Комарова по южной стороне.

Фото: rostov-gorod.ru

В администрации города призвали ростовчан отнестись к ограничением с пониманием и напомнили о действующем режиме самоизоляции.

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Напомним, что в Ростовской области продлили запрет на посещение кладбищ до 12 мая и ввели масочный режим.

На 1 мая в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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