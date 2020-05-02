Запрет на остановки общественного транспорта возле кладбищ продлили в Ростове

Кроме того, до 11 мая автобусы №77 «Покровский храм – Центральный рынок» будут продолжать двигаться по укороченному маршруту до площади Добровольского. Автобусы №30 «Аквапарк «Осьминожек» – Сельмаш» также продолжат ходить по укороченной схеме и разворачиваться в створе бульвара Комарова по южной стороне.
В администрации города призвали ростовчан отнестись к ограничением с пониманием и напомнили о действующем режиме самоизоляции.
Напомним, что в Ростовской области продлили запрет на посещение кладбищ до 12 мая и ввели масочный режим.
На 1 мая в регионе было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число больных в регионе составило за все время 1026 человек, 98 вылечились, умерли 9.