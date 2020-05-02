Запрет на остановки общественного транспорта возле кладбищ продлили в Ростове

Кроме того, до 11 мая автобусы №77 «Покровский храм – Центральный рынок» будут продолжать двигаться по укороченному маршруту до площади Добровольского. Автобусы №30 «Аквапарк «Осьминожек» – Сельмаш» также продолжат ходить по укороченной схеме и разворачиваться в створе бульвара Комарова по южной стороне.