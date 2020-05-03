Количество нарушителей самоизоляции подсчитали в Ростовской области

За этот день протоколы в основном составляли на контрольных постах и патрули в муниципалитетах. По информации пресс-службы, люди не стали игнорировать предупреждения не посещать леса и водоемы.
Сотрудники полиции составили уже почти 6 тысяч протоколов. Судами было вынесено 763 постановления о нарушениях.
Отмечается, что 504 человека заплатят штраф в размере до 4 тысяч рублей.
Напомним, что с конца марта в регионе действует режим обязательной самоизоляции. С мая местным жителям запрещено выходить на улицу без масок.