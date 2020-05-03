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Количество нарушителей самоизоляции подсчитали в Ростовской области

3 мая 2020, 03:07
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области за первый день майских праздников выявили 240 нарушителей режима самоизоляции, за все время их оказалось почти 6 тысяч, проинформировали в пресс-службе правительства региона.

За этот день протоколы в основном составляли на контрольных постах и патрули в муниципалитетах. По информации пресс-службы, люди не стали игнорировать предупреждения не посещать леса и водоемы.

Сотрудники полиции составили уже почти 6 тысяч протоколов. Судами было вынесено 763 постановления о нарушениях.

Отмечается, что 504 человека заплатят штраф в размере до 4 тысяч рублей.

Напомним, что с конца марта в регионе действует режим обязательной самоизоляции. С мая местным жителям запрещено выходить на улицу без масок.

В данный момент в области зарегистрировано 1106 случаев заболевания.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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