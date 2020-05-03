В Ростовской области за сутки составили почти 200 протоколов за нарушение режима

Posted 3 мая 2020, 16:25
Published 3 мая 2020, 16:25
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
Всего с начала действия режима в регионе составили 6 166 протоколов на нарушителей, из них 763 человека заплатили штрафы по решению суда.
По 30 тысяч рублей заплатили 12 человек, по 15 тысяч рублей 141 человек, еще 107 дончан заплатили штраф размером 5-10 тысяч рублей и 503 человека по 1-4 тысячи рублей.
За последние сутки в Ростовской области выявили 72 новых случая коронавирусной инфекции, общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 1178 человек. Кроме того. за все время пандемии в Ростовской области умерли девять человек.
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