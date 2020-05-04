Еще 12 газовых заправок заработают в Ростовской области

Posted 4 мая 2020, 07:22
Published 4 мая 2020, 07:22
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
В данный момент в регионе реализуют 12 инвестиционных проектов по строительству заправок. Угроза срыва ввода в эксплуатацию объектов отсутствует.
«Одну из заправок уже сдали в эксплуатацию, она находится в Шахтах. До введения режима самоизоляции продавали по шесть тысяч кубометров метана каждые сутки», — сказано в сообщении.
Всего в регионе функционируют 22 заправки, на которых можно заправить машины газом. В 2019 году было реализовано более 50 миллионов кубометров газа, что на 29% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что к концу 2021 года в регионе будут работать 39 газовых автозаправок.
«Мы стремимся расширить газозаправочную инфраструктуру и увеличить количество транспорта, работающего на газомоторном топливе», — заявил замглавы региона Игорь Сорокин.