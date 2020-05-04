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Posted 4 мая 2020, 07:22

Published 4 мая 2020, 07:22

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Еще 12 газовых заправок заработают в Ростовской области

4 мая 2020, 07:22
В Ростовской области в текущем году введут в эксплуатацию 12 газовых автозаправок, сообщили в правительстве региона.

В данный момент в регионе реализуют 12 инвестиционных проектов по строительству заправок. Угроза срыва ввода в эксплуатацию объектов отсутствует.

«Одну из заправок уже сдали в эксплуатацию, она находится в Шахтах. До введения режима самоизоляции продавали по шесть тысяч кубометров метана каждые сутки», — сказано в сообщении.

Всего в регионе функционируют 22 заправки, на которых можно заправить машины газом. В 2019 году было реализовано более 50 миллионов кубометров газа, что на 29% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что к концу 2021 года в регионе будут работать 39 газовых автозаправок.

«Мы стремимся расширить газозаправочную инфраструктуру и увеличить количество транспорта, работающего на газомоторном топливе», — заявил замглавы региона Игорь Сорокин.

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