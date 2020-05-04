Несколько кварталов Ростова залило водой из-за порыва водовода

Представитель пресс-службы ростовского водоканала отметил, что в организацию поступала заявка на ремонт в этом районе. «Есть заявка — порыв на водопроводной линии, после обеда бригада приступит к работам. Временно придется ограничить водоснабжение жителей по улице 5 линия», — рассказал сотрудник. Он пояснил, что подачу воды прекратят на время работ, то есть во второй половине дня.