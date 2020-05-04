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Несколько кварталов Ростова залило водой из-за порыва водовода

4 мая 2020, 09:06
Фото: RostovGazeta
В Ростове около дома на 5-линии, 4 прорвало трубу с холодной водой, залитыми оказались несколько кварталов, сообщил корреспонденту RostovGazeta житель многоэтажки.

«В понедельник около 11 я заметил, что из люка около дома течет вода, она залила пару кварталов по Закруткина», — сообщил собеседник.

Фото: RostovGazeta

Представитель пресс-службы ростовского водоканала отметил, что в организацию поступала заявка на ремонт в этом районе. «Есть заявка — порыв на водопроводной линии, после обеда бригада приступит к работам. Временно придется ограничить водоснабжение жителей по улице 5 линия», — рассказал сотрудник. Он пояснил, что подачу воды прекратят на время работ, то есть во второй половине дня.

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