Штормовое предупреждение объявлено в Ростове из-за града и ураганного ветра

Предупреждение распространяется на понедельник, вторник и среду. Ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 23 метров в секунду.
«Из-за непогоды возможно подтопление территорий, не имеющих естественного стока воды. Также есть вероятность обрывов ЛЭП и линий связи, отключения трансформаторных подстанций», — сказано в сообщении.
Кроме того, молниями могут быть повреждены объекты, не оборудованные громоотводами. Во время грозы лучше находиться дома, не стоит прятаться под деревьями.
Не стоит разговаривать по телефону и парковать машины под слабо укрепленными конструкциями.