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Штормовое предупреждение объявлено в Ростове из-за града и ураганного ветра

4 мая 2020, 14:02
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ухудшится погода, ожидаются град и усиление ветра, сообщает управление по делам ГО и ЧС города.

Предупреждение распространяется на понедельник, вторник и среду. Ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 23 метров в секунду.

«Из-за непогоды возможно подтопление территорий, не имеющих естественного стока воды. Также есть вероятность обрывов ЛЭП и линий связи, отключения трансформаторных подстанций», — сказано в сообщении.

Кроме того, молниями могут быть повреждены объекты, не оборудованные громоотводами. Во время грозы лучше находиться дома, не стоит прятаться под деревьями.

Не стоит разговаривать по телефону и парковать машины под слабо укрепленными конструкциями.

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