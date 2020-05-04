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Стало известно, почему врачи Ростовской области не спасли умершую от коронавируса

4 мая 2020, 08:20
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области скончался десятый человек, заболевший коронавирусной инфекцией, сообщили в правительстве региона.

Стало известно, что скончалась 48-летняя жительница Зимовниковского района. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем.

«Заболевшая поздно обратилась за медицинской помощью. За прошедшие сутки диагноз подтвердили 85 местным жителям, общее число случаев заражения достигло 1263», — прокомментировали в правительстве.

За все время удалось вылечить 123 человек. Новые случаи зарегистрировали в 15 территориях, в том числе Ростове, Веселовском, Азовском, Константиновском районах.

Отмечается, что 14% новых случаев приходятся на детей, еще 40% — на людей в возрасте 18 до 45 лет. Под медицинским наблюдением находятся 6,1 тысячи человек.

В Ростовской области успели провести уже 40 тысяч исследований на коронавирус.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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