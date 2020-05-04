Стало известно, почему врачи Ростовской области не спасли умершую от коронавируса

Стало известно, что скончалась 48-летняя жительница Зимовниковского района. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем.
«Заболевшая поздно обратилась за медицинской помощью. За прошедшие сутки диагноз подтвердили 85 местным жителям, общее число случаев заражения достигло 1263», — прокомментировали в правительстве.
За все время удалось вылечить 123 человек. Новые случаи зарегистрировали в 15 территориях, в том числе Ростове, Веселовском, Азовском, Константиновском районах.
Отмечается, что 14% новых случаев приходятся на детей, еще 40% — на людей в возрасте 18 до 45 лет. Под медицинским наблюдением находятся 6,1 тысячи человек.
В Ростовской области успели провести уже 40 тысяч исследований на коронавирус.