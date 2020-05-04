Жители Ростова рассказали о начавшемся ливне с градом

Погода испортилась в западном районе, где выпал град размером с виноград. Местные жители начали делиться фотографиями в социальных сетях.
Пользователи в комментариях написали, что майские грозы никто не отменял. Жители других районов заявили, что у них все спокойно и осадков нет.
«Мерзопакостная погода. Никуда не хочется из дома выходить», — заявила одна из местных жительниц.
Ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся грозы, града и усиления ветра до 23 метров в секунду.