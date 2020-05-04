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Жители Ростова рассказали о начавшемся ливне с градом

4 мая 2020, 15:02
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону в понедельник во второй половине дня начались дождь и град, сообщили горожане в соцсетях.

Погода испортилась в западном районе, где выпал град размером с виноград. Местные жители начали делиться фотографиями в социальных сетях.

Пользователи в комментариях написали, что майские грозы никто не отменял. Жители других районов заявили, что у них все спокойно и осадков нет.

«Мерзопакостная погода. Никуда не хочется из дома выходить», — заявила одна из местных жительниц.

Ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся грозы, града и усиления ветра до 23 метров в секунду.

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