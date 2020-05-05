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До конца мая продлится масочный режим в Ростовской области

5 мая 2020, 14:05
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области планируют ужесточить масочный режим, сообщил губернатор Василий Голубев.

Так, до 9 мая в Ростовской области планируют разработать и принять изменения в постановление, в соответствии с которым в регионе был введен с 1 мая масочный режим.

В настоящее время за нарушение масочного режима в области не предусмотрено никакой ответственности для физических и юридических лиц.

По словам главы региона, теперь планируется более детально расписать суть масочного режима. Он пояснил, что без маски будет запрещено заходить в общественное место, а транспортные предприятия, МФЦ, магазины и другие организации не будут обслуживать людей без масок.

При этом продлить действие масочного режима в регионе планируется до конца мая.

С 1 мая в Ростовской области была организована бесплатная раздача медицинских масок.

На 5 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1353 случая заражения коронавирусом, 13 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 умерли, 145 вылечились.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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