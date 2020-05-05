rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Цимлянское водохранилище в Ростовской области оказалось заполненным только на 70%

5 мая 2020, 16:46
Фото: pixabay.com
С наступлением лета Ростовскую область может ожидать невероятная засуха, сообщили врио главы регионального ГУ МЧС России Сергей Филиппов.

Так, в 2020 году в регионе наблюдается значительный рост числа ландшафтных пожаров. Из-за сухой погоды количество возгораний в области выросло вдвое. В связи с этим врио министра областного ГУ МЧС призвал муниципальные власти уделить вопросу поиска поджигателей больше внимания.

Кроме того, в Цимлянском водохранилище наблюдается в настоящее время очень низкий уровень воды, оно заполнено только на 72%.

В будущем это может грозить маловодьем, которое, в свою очередь, негативно отразится на судоходстве. Кроме того, существует вероятность нарушений в работе водозаборов.

А если из-за жаркой погоды в водоеме зацветут сине-зеленые водоросли, может снизиться качество воды.

Материалы по теме
Лосиха и благородный олень подружились в Цимлянском заказникеС помощью ресайклера отремонтируют дорогу на въезде в Цимлянск
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00