Цимлянское водохранилище в Ростовской области оказалось заполненным только на 70%

Так, в 2020 году в регионе наблюдается значительный рост числа ландшафтных пожаров. Из-за сухой погоды количество возгораний в области выросло вдвое. В связи с этим врио министра областного ГУ МЧС призвал муниципальные власти уделить вопросу поиска поджигателей больше внимания.