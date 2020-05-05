Цимлянское водохранилище в Ростовской области оказалось заполненным только на 70%

Так, в 2020 году в регионе наблюдается значительный рост числа ландшафтных пожаров. Из-за сухой погоды количество возгораний в области выросло вдвое. В связи с этим врио министра областного ГУ МЧС призвал муниципальные власти уделить вопросу поиска поджигателей больше внимания.
Кроме того, в Цимлянском водохранилище наблюдается в настоящее время очень низкий уровень воды, оно заполнено только на 72%.
В будущем это может грозить маловодьем, которое, в свою очередь, негативно отразится на судоходстве. Кроме того, существует вероятность нарушений в работе водозаборов.
А если из-за жаркой погоды в водоеме зацветут сине-зеленые водоросли, может снизиться качество воды.