В магазинах Ростовской области стали продавать маски

Кроме магазинов автономной розницы и сетевой торговли маски можно приобрести в интернет-магазинах, а также напрямую у производителей. В настоящее время предприятия на территориии Ростовской области ежедневно производят до 127 тысяч гигиенических масок.
Реализация средств индивидуальной защиты ведется осуществляется в 300 объектах автономной розничной сети, а также в 807 магазинах крупных торговых сетей.
Дезинфицирующие средства также продаются в автономных и сетевых магазинах. Ежедневно магазины в среднем продают от 60 до 500 миллилитров дезсредств в потребительской таре. При этом средняя цена в расчете на 100 миллилитров дезсредства составляет 110 рублей.
Напомним, что власти Ростовской области сообщили о продлении масочного режима в регионе до конца мая.