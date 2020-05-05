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В магазинах Ростовской области стали продавать маски

5 мая 2020, 18:54
Фото: pixabay.com
В розничной торговой сети в Ростовской области появились в продаже лицевые маски и дезинфицирующие средства, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Кроме магазинов автономной розницы и сетевой торговли маски можно приобрести в интернет-магазинах, а также напрямую у производителей. В настоящее время предприятия на территориии Ростовской области ежедневно производят до 127 тысяч гигиенических масок.

Реализация средств индивидуальной защиты ведется осуществляется в 300 объектах автономной розничной сети, а также в 807 магазинах крупных торговых сетей.

Дезинфицирующие средства также продаются в автономных и сетевых магазинах. Ежедневно магазины в среднем продают от 60 до 500 миллилитров дезсредств в потребительской таре. При этом средняя цена в расчете на 100 миллилитров дезсредства составляет 110 рублей.

Напомним, что власти Ростовской области сообщили о продлении масочного режима в регионе до конца мая.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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