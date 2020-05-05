В режиме онлайн пройдут десять мероприятий 9 Мая в Ростове

Возложение цветов к «Вечному огню» на мемориале «павшим воинам» в сквере имени Фрунзе состоится 8 мая. Все остальные мероприятия будут проходить в режиме онлайн 9 мая с 11.00 до 22.00 мск.
Так, на протяжении всего Дня Победы будет организовано онлайн-шествие «Бессмертного полка». В акции примут участие порядка 200 тысяч жителей Ростовской области. В 11.00 мск начнется акция акция «Поем двором», а 12.00, — «Окно Победы». Все желающие смогут исполнить военные песни прямо из окон своих квартир или домов. Исполнение можно снять на видео и опубликовать в интернете.
Ростовский зоопарк в 13.00 мск проведет онлайн-экскурсию «Зоопарк во время войны». Трансляция праздничного концерта городского Дома творчества начнется в 16.00 мск.
В 19.00 все российские теле- и радиокомпании почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. К ним могут присоединиться и все жители Ростовской области. Людям предложили встать у окон с портретами участников ВОВ и тружеников тыла, а в 22.00 — зажечь свечи и фонарики в знак памяти.
Празднование Дня Победы в 2020 году в Ростовской области было перенесено из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. С 30 марта в регионе введен режим обязательной самоизоляции. На 5 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1353 случая заражения коронавирусом, 13 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 умерли, 145 вылечились.