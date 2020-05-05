В режиме онлайн пройдут десять мероприятий 9 Мая в Ростове

Так, на протяжении всего Дня Победы будет организовано онлайн-шествие «Бессмертного полка». В акции примут участие порядка 200 тысяч жителей Ростовской области. В 11.00 мск начнется акция акция «Поем двором», а 12.00, — «Окно Победы». Все желающие смогут исполнить военные песни прямо из окон своих квартир или домов. Исполнение можно снять на видео и опубликовать в интернете.