Бессимптомно переносят коронавирус почти 60% пациентов в Ростовской области

По словам Ковалева, во многих районах Ростовской области не налажено активное выявление больных, не в полном объеме проводится этиологическая расшифровка больных с внебольничными пневмониями и ОРВИ. Он призвал глав муниципалитетов не бояться искать и выявлять больных и носителей коронавируса.