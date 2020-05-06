Бессимптомно переносят коронавирус почти 60% пациентов в Ростовской области

Posted 6 мая 2020, 09:11
Published 6 мая 2020, 09:11
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
По словам Ковалева, во многих районах Ростовской области не налажено активное выявление больных, не в полном объеме проводится этиологическая расшифровка больных с внебольничными пневмониями и ОРВИ. Он призвал глав муниципалитетов не бояться искать и выявлять больных и носителей коронавируса.
Глава регионального Роспотребнадзора уточнил, что большинство инфицированных переносят болезнь бессимптомно. Кроме того, он отметил, что доля завозных случаев заражения в регионе по- прежнему высока и составляет порядка 30%.
Евгений Ковалев также подчеркнул, что в регионе растет число случаев внутридомового инфицирования. Сейчас этот показатель достигает 23%.
Напомним, что за последние сутки в Ростовской области зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе заболели 1434 человека, из них 15 находятся в тяжелом состоянии, 168 - выздоровели. Болезнь унесла жизни 12 человек.
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