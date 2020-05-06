Лук и гречка больше всего подорожали в Ростовской области

Мониторинг средних цен на розничных рынках в Ростовской области показывает, что репчатый лук подорожал на 6 рублей, а гречка — на 8 рублей. Если в марте в среднем килограмм гречки стоил 58 рублей, то в апреле — 66 рублей. Лук в апреле стоил в среднем 30 рублей, а в марте — 24 рубля. Также в регионе выросли незначительно цены на сахар (6 рублей), морковь (4 рубля) и на яблоки (3 рубля).