Поезд «Победа» в 2020 году остался на экспозиции в Ростовской области

С 2010 года состав с апреля начинает свой маршрут по по веткам и линиям Северо-Кавказской железной дороги. За десять лет существования поезд «Победы» прошел более 20 тысяч километров и сделал остановки на 42 станциях. На каждой из станций сотрудники поезда-выставки показывали театрализованное представление, а количество посетителей экспозиций в вагонах достигало от нескольких сотен до нескольких тысяч зрителей.