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Поезд «Победа» в 2020 году остался на экспозиции в Ростовской области

6 мая 2020, 11:15
Фото: vk.com / РЖД
В 2020 году поезд «Победа» не отправился по городам Юга России, а остался на экспозиционной площадке на станции Гниловская в Ростове-на-Дону, сообщается в городском паблике.

С 2010 года состав с апреля начинает свой маршрут по по веткам и линиям Северо-Кавказской железной дороги. За десять лет существования поезд «Победы» прошел более 20 тысяч километров и сделал остановки на 42 станциях. На каждой из станций сотрудники поезда-выставки показывали театрализованное представление, а количество посетителей экспозиций в вагонах достигало от нескольких сотен до нескольких тысяч зрителей.

Из-за ограничений в связи с коронавирусом в 2020 году тур отменили, но создали видео-тур, в котором собрали самые яркие моменты путешествия поезда по Югу России.

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