Рост числа выздоровевших от коронавируса ожидают в Ростовской области

Как видно из уже имеющегося опыта, средняя продолжительность заболевания составляет порядка 20 дней. Активное массовое поступление людей в Ростовской области было как раз три недели назад, поэтому уже со следующей недели ожидают рост числа выздоровевших.
При этом, как отметил Ковалев, человек может быть источником заражения и после того, как пропали клинические симптомы, период до 20 дней гарантирует полное выздоровление больного.
Напомним, бессимптомно переносят коронавирус почти 60% пациентов в Ростовской области. Кроме того, доля завозных случаев заражения в регионе по-прежнему высока и составляет порядка 30%.