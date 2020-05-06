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Рост числа выздоровевших от коронавируса ожидают в Ростовской области

6 мая 2020, 14:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Увеличение количества выздоровевших от коронавирусной инфекцией уже на следующей неделе спрогнозировал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Как видно из уже имеющегося опыта, средняя продолжительность заболевания составляет порядка 20 дней. Активное массовое поступление людей в Ростовской области было как раз три недели назад, поэтому уже со следующей недели ожидают рост числа выздоровевших.

При этом, как отметил Ковалев, человек может быть источником заражения и после того, как пропали клинические симптомы, период до 20 дней гарантирует полное выздоровление больного.

Напомним, бессимптомно переносят коронавирус почти 60% пациентов в Ростовской области. Кроме того, доля завозных случаев заражения в регионе по-прежнему высока и составляет порядка 30%.

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