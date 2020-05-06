«Ростелеком» объявил онлайн-викторину «Они сражались за Ростов!»

Викторина пройдет в режиме реального времени 10 мая в 11:00.
Как сообщили в компании, участниками экспресс-викторины может стать любой желающий. В ходе игры нужно показать свои знания о событиях, которые происходили в Ростове-на-Дону во время войны. Отмечается, что квиз поможет жителям города узнать много нового о родных местах, парках и улицах.
Для участия в викторине необходимо пройти легкую регистрацию за 15 минут до начала игры с компьютера или мобильного телефона. Участнику нужно будет придумать название своей команды и дождаться старта викторины в окне регистрации.
Игрокам подготовят 25 вопросов, на обдумывание которых дается по 35 секунд. После того, как ответ будет дан изменить его нельзя. При подсчете баллов программа будет учитывать не только количество правильных ответов, но и их скорость.
Пять команд, которые соберут наибольшее количество очков, получат сувениры от «Ростелекома» (доставка бесконтактная). Организаторы предоставляют победителям инструкции для получения подарков.
Компания призывает очередной раз вспомнить подвиги героев и приглашать к участию членов семьи, друзей и близких.