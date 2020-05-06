rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовскую область освободили от оплаты бюджетного кредита в 2020 году

6 мая 2020, 15:04
Фото: RostovGazeta
Правительство России освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Освободившиеся в 2020 году средства регионы смогут направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

Как прокомментировал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин, общая сумма бюджетных кредитов, полученных Ростовской областью из федерального бюджета, составляет 10,8 миллиарда рублей.

Соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета, заключенными с Министерством финансов Российской Федерации, распределили сроки исполнения обязательств по кредитам с 2021 до 2034 года, которые в полном объеме исполнят в плановом режиме. При этом погашений бюджетных кредитов в 2020 году не запланировано.

Ранее стало известно, что Ростовская область из-за коронавируса потеряет 4 миллиарда рублей.

Материалы по теме
От 17 до 20 млрд рублей может потерять бюджет Ростовской области из-за COVID-19Бюджет Ростовской области перевели на режим экономииНа заседании ЗС РО перераспределены 6,7 млрд расходной части регионального бюджета
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00