Ростовскую область освободили от оплаты бюджетного кредита в 2020 году

Освободившиеся в 2020 году средства регионы смогут направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.
Как прокомментировал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин, общая сумма бюджетных кредитов, полученных Ростовской областью из федерального бюджета, составляет 10,8 миллиарда рублей.
Соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета, заключенными с Министерством финансов Российской Федерации, распределили сроки исполнения обязательств по кредитам с 2021 до 2034 года, которые в полном объеме исполнят в плановом режиме. При этом погашений бюджетных кредитов в 2020 году не запланировано.