Ростовскую область освободили от оплаты бюджетного кредита в 2020 году

Соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета, заключенными с Министерством финансов Российской Федерации, распределили сроки исполнения обязательств по кредитам с 2021 до 2034 года, которые в полном объеме исполнят в плановом режиме. При этом погашений бюджетных кредитов в 2020 году не запланировано.