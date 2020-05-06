С 12 мая начнут штрафовать нарушителей масочного режима в Ростовской области

Обязательный масочный режим действует в Ростовской области с 1 мая, без маски нельзя входить в магазины, аптеки и прочие общественные места. Кроме того, маска обязательна при поездках в общественном транспорте и такси.
До 12 мая за отсутствие масок никаких санкций не применяется, но с указанной даты за нарушение масочного режима начнут привлекать к административной ответственности.
При этом главный санитарный врач области сообщил, что жители небольших населенных пунктов региона не хотят соблюдать введенный режим самоизоляции и продолжают ходить в гости и общаться друг с другом.