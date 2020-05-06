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С 12 мая начнут штрафовать нарушителей масочного режима в Ростовской области

6 мая 2020, 13:39
Фото: RostovGazeta
Нарушителей масочного режима в Ростовской области начнут штрафовать с 12 мая, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Обязательный масочный режим действует в Ростовской области с 1 мая, без маски нельзя входить в магазины, аптеки и прочие общественные места. Кроме того, маска обязательна при поездках в общественном транспорте и такси.

До 12 мая за отсутствие масок никаких санкций не применяется, но с указанной даты за нарушение масочного режима начнут привлекать к административной ответственности.

При этом главный санитарный врач области сообщил, что жители небольших населенных пунктов региона не хотят соблюдать введенный режим самоизоляции и продолжают ходить в гости и общаться друг с другом.

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