Стали известны подробности о ковидных пассажирах рейса из Таиланда в Ростов

Всего инфекция подтвердилась у шести из 24 вышедших в Ростове пассажиров. Из шестерых с положительным диагнозом оказался житель Ростова, вторая пассажирка из другого региона находилась в обсерваторе, после подтверждения диагноза ее перевели в госпиталь для больных с коронавирусом.