Стали известны подробности о ковидных пассажирах рейса из Таиланда в Ростов

Всего инфекция подтвердилась у шести из 24 вышедших в Ростове пассажиров. Из шестерых с положительным диагнозом оказался житель Ростова, вторая пассажирка из другого региона находилась в обсерваторе, после подтверждения диагноза ее перевели в госпиталь для больных с коронавирусом.
«Оба этих человека не имели никаких клинических проявлений заболевания», — рассказал Ковалев.
Рейс Пхукет — Ростов-на-Дону — Уфа — Екатеринбург приземлился в Ростове арно утром 3 мая. Всех вышедших в Ростове пассажиров направили на самоизоляцию по месту проживания, одного человека поместили в обсерватор.