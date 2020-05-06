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Стали известны подробности о ковидных пассажирах рейса из Таиланда в Ростов

6 мая 2020, 12:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подробности о пассажирах с коронавирусной инфекцией с вывозного рейса из Таиланда в Ростов-на-Дону рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Всего инфекция подтвердилась у шести из 24 вышедших в Ростове пассажиров. Из шестерых с положительным диагнозом оказался житель Ростова, вторая пассажирка из другого региона находилась в обсерваторе, после подтверждения диагноза ее перевели в госпиталь для больных с коронавирусом.

«Оба этих человека не имели никаких клинических проявлений заболевания», — рассказал Ковалев.

Рейс Пхукет — Ростов-на-Дону — Уфа — Екатеринбург приземлился в Ростове арно утром 3 мая. Всех вышедших в Ростове пассажиров направили на самоизоляцию по месту проживания, одного человека поместили в обсерватор.

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