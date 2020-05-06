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В ростовском правительстве объяснили, почему губернатор вел заседание без маски

6 мая 2020, 10:10
Фото: donland.ru
В среду в Ростове-на-Дону прошло ежедневное заседание регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором глава региона Василий Голубев присутствовал без маски.

То,что губернатор вел заседание без средства индивидуальной защиты, вызвало вопросы у журналистов.

Как пояснили в правительстве области, губернатор находился на значительном расстоянии от докладчиков, все остальные присутствовавшие на заседании были в масках.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Ростовской области выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе достигло 1434 человека, в тяжелом состоянии находятся 15 человек, 12 пациентов скончались. Выздоровели за сутки 23 человека, общее количество выздоровевших достигло 168 человек.

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