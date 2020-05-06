В ростовском правительстве объяснили, почему губернатор вел заседание без маски

То,что губернатор вел заседание без средства индивидуальной защиты, вызвало вопросы у журналистов.
Как пояснили в правительстве области, губернатор находился на значительном расстоянии от докладчиков, все остальные присутствовавшие на заседании были в масках.
Напомним, по состоянию на 6 мая в Ростовской области выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе достигло 1434 человека, в тяжелом состоянии находятся 15 человек, 12 пациентов скончались. Выздоровели за сутки 23 человека, общее количество выздоровевших достигло 168 человек.