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Власти Ростовской области рассказали, что грозит нарушителям масочного режима

6 мая 2020, 10:43
Фото: RostovGazeta
маска штраф ковид
За несоблюдение масочного режима жителям Ростовской области грозит штраф, рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации по коронавирусу.

«Несоблюдение масочного режима является нарушением противоэпидемиологических мероприятий. При выявлении ‘нарушителей’ правоприменители (а это и полиция, в том числе) могут квалифицировать несоблюдение гражданином такого режима как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.6.1 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщил сотрудник центра.

Нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от одной до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти до пятидесяти тысяч рублей. Предпринимателям, которые работают без образования юридического лица, грозит штраф от тридцати до пятидесяти тысяч, юридическим лицам — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Масочный режим ввели в Ростовской области с начала мая. Он предусматривает, что людям нельзя появляться в общественных местах, в том числе магазинах и аптеках, без масок. Такой режим планируют продлить до конца месяца.

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