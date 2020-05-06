Власти Ростовской области рассказали, что грозит нарушителям масочного режима

«Несоблюдение масочного режима является нарушением противоэпидемиологических мероприятий. При выявлении ‘нарушителей’ правоприменители (а это и полиция, в том числе) могут квалифицировать несоблюдение гражданином такого режима как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.6.1 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщил сотрудник центра.
Нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от одной до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти до пятидесяти тысяч рублей. Предпринимателям, которые работают без образования юридического лица, грозит штраф от тридцати до пятидесяти тысяч, юридическим лицам — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Масочный режим ввели в Ростовской области с начала мая. Он предусматривает, что людям нельзя появляться в общественных местах, в том числе магазинах и аптеках, без масок. Такой режим планируют продлить до конца месяца.