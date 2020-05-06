Власти Ростовской области рассказали, что грозит нарушителям масочного режима

Нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от одной до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти до пятидесяти тысяч рублей. Предпринимателям, которые работают без образования юридического лица, грозит штраф от тридцати до пятидесяти тысяч, юридическим лицам — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.