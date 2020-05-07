Горбольница № 20 в Ростове получит 51 млн руб на дооснащение «ковидного» госпиталя

Posted 7 мая 2020, 16:20
Published 7 мая 2020, 16:20
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
На эти цели был выделен дополнительно 51 миллион рублей из бюджета региона. На эти деньги планируется закупить десять аппаратов искусственной вентиляции легких, и 70 аппаратов неинвазивной вентиляции легких.
Напомним, что коронавирус в Ростовской области унес жизни 12 пациентов. А всего, по данным на 7 мая в регионе насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выздоровели после коронавируса 195 человек.
Показатель смертности от коронавируса в регионе составил 0,79%. Это один из самых низких показателей летальности от COVID-19 в ЮФО.
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