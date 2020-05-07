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Posted 7 мая 2020, 16:20

Published 7 мая 2020, 16:20

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Горбольница № 20 в Ростове получит 51 млн руб на дооснащение «ковидного» госпиталя

7 мая 2020, 16:20
Сюжет
Коронавирус
Инфекционный госпиталь, развернутый на базе Городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону, получит новое оборудование для больных коронавирусом, сообщил начальник управления информационной политики регионального Правительства Сергей Тюрин.

На эти цели был выделен дополнительно 51 миллион рублей из бюджета региона. На эти деньги планируется закупить десять аппаратов искусственной вентиляции легких, и 70 аппаратов неинвазивной вентиляции легких.

Госпиталь был развернут в семиэтажном корпусе городской больницы № 20 3 мая.

Напомним, что коронавирус в Ростовской области унес жизни 12 пациентов. А всего, по данным на 7 мая в регионе насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выздоровели после коронавируса 195 человек.

Показатель смертности от коронавируса в регионе составил 0,79%. Это один из самых низких показателей летальности от COVID-19 в ЮФО.

#Общество#Коронавирус#Новости
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