Горбольница № 20 в Ростове получит 51 млн руб на дооснащение «ковидного» госпиталя

Напомним, что коронавирус в Ростовской области унес жизни 12 пациентов. А всего, по данным на 7 мая в регионе насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выздоровели после коронавируса 195 человек.