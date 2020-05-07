В похоронной службе рассказали, как кремируют умерших от коронавируса в Ростове

Сотрудник «Ритуал-Юг» также сообщил, что агентство не работало с погибшими из-за инфекции. «Сколько умерло от коронавируса, 11 человек в области? У нас в день в Ростове умирает человек 20-30 от любых других болезней. Никаких правил и рекомендаций по похоронам заболевших нам не рассылали. Думаю, что людьми, которые умерли от COVID, занимается специализированная муниципальная служба. Может там от Роспотребнадзора есть рекомендации, чтобы такие тела кремировали», — сообщил собеседник.