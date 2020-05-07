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В похоронной службе рассказали, как кремируют умерших от коронавируса в Ростове

7 мая 2020, 08:04
Фото: rostovskiy-krematoriy.ru
Умерших от коронавируса в Ростове сначала обрабатывают в морге, а затем кремируют, рассказал источник в муниципальной организации по ритуальному обслуживанию.

Представитель бюро «Ростов-Дон Ритуал» отметил, что в агентстве еще не проводили похороны умершим от коронавируса.

Сотрудник «Ритуал-Юг» также сообщил, что агентство не работало с погибшими из-за инфекции. «Сколько умерло от коронавируса, 11 человек в области? У нас в день в Ростове умирает человек 20-30 от любых других болезней. Никаких правил и рекомендаций по похоронам заболевших нам не рассылали. Думаю, что людьми, которые умерли от COVID, занимается специализированная муниципальная служба. Может там от Роспотребнадзора есть рекомендации, чтобы такие тела кремировали», — сообщил собеседник.

По его словам, раньше, когда люди умирали от подобных заболеваний, их тела пересыпали и хоронили в закрытых гробах. Он уточнил, что последняя эпидемия была в Обливской в 1999 году. Там около 100 людей заболели менингоэнцефалитом, пять из них погибло. «Вот их хоронили в закрытых гробах, тогда еще не было крематория» — пояснил представитель похоронного бюро.

Источник в муниципальной организации рассказал, что в морге тела посыпают специальным раствором, кладут в мешок и заколачивают гроб. «Все стандартно проходит через муниципальную службу, в которой знают, как с таким обращаться. За время, которое я работаю, было три или четыре выезда. Тела сжигают, а не хоронят, то есть по ритуальным услугам все стандартно — просто кремация», — заключил собеседник.

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