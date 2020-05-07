В похоронной службе рассказали, как кремируют умерших от коронавируса в Ростове

Представитель бюро «Ростов-Дон Ритуал» отметил, что в агентстве еще не проводили похороны умершим от коронавируса.
Сотрудник «Ритуал-Юг» также сообщил, что агентство не работало с погибшими из-за инфекции. «Сколько умерло от коронавируса, 11 человек в области? У нас в день в Ростове умирает человек 20-30 от любых других болезней. Никаких правил и рекомендаций по похоронам заболевших нам не рассылали. Думаю, что людьми, которые умерли от COVID, занимается специализированная муниципальная служба. Может там от Роспотребнадзора есть рекомендации, чтобы такие тела кремировали», — сообщил собеседник.
По его словам, раньше, когда люди умирали от подобных заболеваний, их тела пересыпали и хоронили в закрытых гробах. Он уточнил, что последняя эпидемия была в Обливской в 1999 году. Там около 100 людей заболели менингоэнцефалитом, пять из них погибло. «Вот их хоронили в закрытых гробах, тогда еще не было крематория» — пояснил представитель похоронного бюро.
Источник в муниципальной организации рассказал, что в морге тела посыпают специальным раствором, кладут в мешок и заколачивают гроб. «Все стандартно проходит через муниципальную службу, в которой знают, как с таким обращаться. За время, которое я работаю, было три или четыре выезда. Тела сжигают, а не хоронят, то есть по ритуальным услугам все стандартно — просто кремация», — заключил собеседник.