В Ростове ожидается вторая волна по выдаче пропусков

Новые разрешения будут выдавать сотрудникам предприятий, которым разрешат работу в случае введения первого этапа снятия ограничений.
Так, при благополучном развитии эпидемиологической ситуации, с части предприятий могут снять ограничения уже после майских праздников. В этом случае сотрудникам этих организаций могут потребоваться пропуска.
Губернатор напомнил, что существующие разрешения действуют до 15 мая. «В случае необходимости мы их просто продлим», — сообщил он.
Напомним, что в Ростове-на-Дону с 23 апреля начали действовать новые разрешения на передвижение по городу в рамках требования постановления регионального правительства.
По данным на 7 мая в Ростовской области насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек.выздоровели после коронавируса 195 человек.