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В Ростове ожидается вторая волна по выдаче пропусков

7 мая 2020, 14:57
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону возможна вторая волна по выдаче разрешений на передвижение по городу, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе встречи с бизнес-сообществом региона.

Новые разрешения будут выдавать сотрудникам предприятий, которым разрешат работу в случае введения первого этапа снятия ограничений.

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Так, при благополучном развитии эпидемиологической ситуации, с части предприятий могут снять ограничения уже после майских праздников. В этом случае сотрудникам этих организаций могут потребоваться пропуска.

Губернатор напомнил, что существующие разрешения действуют до 15 мая. «В случае необходимости мы их просто продлим», — сообщил он.

Напомним, что в Ростове-на-Дону с 23 апреля начали действовать новые разрешения на передвижение по городу в рамках требования постановления регионального правительства.

По данным на 7 мая в Ростовской области насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек.выздоровели после коронавируса 195 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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